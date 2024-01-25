Yılın ilk MGK’sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sona erdi! İşte 9 maddelik bildiri

Bildiride, toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye ekseni çerçevesinde, milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmelerin değerlendirildiği, 2024'te karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiği belirtildi.

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu kaydedildi.

Bildiride, "Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.