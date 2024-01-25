Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında projelerini açıklıyor







Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.

Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yep yeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.