Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında projelerini açıklıyor

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.
Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık.
Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.
Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.
Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.
İSTANBUL'A İKİ YENİ TÜNEL
İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.
D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.
ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK
Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.
SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ
Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.
250 BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPACAĞIZ
5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.
Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.
Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.
DEPREM ODAKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ: 5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.
YARISI BİZDEN
Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ
Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT
Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.
'Sosyalİstanbul' konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.
7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK
Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek
TAKVİM.COM.TR ALANDA
Takvim.com.tr ekibinden Ahmet Zeren salondan dakika dakika gelişmeleri bildiriyor.
Çekerek, "5 yılda hiçbir vaadin gerçekleşmediğine hep beraber şahit olduk" diyerek gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.