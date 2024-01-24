Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve! Ortak tutum: Filistinlilerin direnişine destek olmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 'yi kabul edecek. Dünya medyasının da gözünü çevirdiği "Ankara zirvesi" , İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı işgal ve katliamı sonrasında Ortadoğu'da yaşanan krizler nedeniyle iki kez ertelenmişti.





Ankara'da resmi bir törenle karşılanacak olan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye hareket etmek üzere Tahran'dan Ankara'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Uçağı hareket etmeden önce ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Reisi, Türkiye seyahat planının en önemli parçasının bölgesel konularla ilgili müzakereler olduğunu belirterek, "Dünyada tüm Müslümanları endişelendiren önemli konulardan biri de Filistin meselesidir. İran ve Türkiye'nin ortak tutumu, ezilen Filistinlilerin direnişine destek olmaktır." dedi.

"Gazze'deki İsrail bombalamalarını durdurmak için çaba sarf edildiğini" vurgulayan Reisi, "Amerikalıların ve Batılıların Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle hala Filistinli kadınların ve çocukların öldürülmesine tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Filistin'in zafer kazanacağından emin olduğunu belirten Reisi, "Zafer siyonist rejimi yok edecek" diyerek, bu konunun gündemin üst sıralarında yer almasının İsrail'in durdurulmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişare İşbirliği Konseyi 8. toplantısı da Başkan Erdoğan ve Reisi'nin katılımıyla Ankara'da yapılacak.