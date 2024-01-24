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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklamada bulundu

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 21:53 Güncelleme 24 Ocak 2024, 21:55
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satış süreci hakkında açıklamada bulundu

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.



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