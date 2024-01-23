



İletişim Başkanlığı'nca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir" denildi.

GERGİN DÖNEM KRİTİK GÖRÜŞME Reisi, Ortadoğu'da şiddetin giderek arttığı bir dönemde Ankara ziyaretini gerçekleştiriyor. İran'a yönelik üst düzey suikastlar ve terör eylemleri sonrasında İran, geçen hafta Irak, Suriye ve Pakistan'da "terör odakları" olarak tanımladığı yerlere balistik füze saldırısı düzenlemişti. Ankara'daki zirvede bölgede artan gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

MASADAKİ KRİTİK KONU BAŞLIKLARI İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde masada neler yer alacak? Diplomatik kaynaklara göre, öncelikli konulardan biri iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen İran, Türkiye açısından cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Diğer bir konu ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Zengezur Koridoru.

Ana gündemse PKK ile mücadele. hem Suriye'de hem başta Süleymaniye olmak üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'yla mücadelede İran'ın tutumu masadaki dosyalardan biri olacak. PKK'nın son dönemde yaptığı saldırılar nedeniyle Irak'taki kalıcı ve geçici üslerimiz takviye ediliyor. Mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte Irak'taki güvenli alan genişletilecek.