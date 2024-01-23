"BİZİM HESAPLARIMIZI AÇIN" DİYE TEMASA GEÇTİLER

İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın da kapatılan hesapların tekrar açılması için Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşanan temas operasyonn merkezi Ekşi Sözlük ile İBB arasındaki temasın yeni olmadığını gösterdi. HANGİ HESAPLAR?

Öte yandan Oda TV'nin haberinde kapatılan hesapların ismini de yer verildi. O hesaplar şu şekilde: mindflow, fixable, computer network, fogg day, emergence, technical man, epidemics, bullish, civilized man, financial investment, evil axis.

YILMAZ TROL AĞINI İTİRAF ETTİ: SADECE BAŞLIK AÇAN HESAPLAR DA VAR

İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta bir trol ağı kurduklarını itiraf etti. Yılmaz, "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay." dedi.

TROL AĞI İFŞA OLDU MURAT ONGUN TOPA GİRDİ: BİZİ İKNA EDİN

Trol ağının ifşa olmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun bir açıklama yaptı. Ongun, "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz." iddiasında bulundu. TWITTER'DA BOT BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yaşananlar Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa hizmet etmek yerine kurduğu trol ağı ile algı yaptığı bir kez daha gösterdi. Daha Ekrem İmamoğlu'nun X'te (Twitter) bot bastığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de sahneye çıkmıştı. 6'LI MASAYA DAVET GÖNDERDİ

O dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvayan İmamoğlu 6'lı masa liderlerini de Saraçhane'ye davet etmişti.

İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI

İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerce beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

BOT HESAP NEDİR?

Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor. Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı. İşte o hesaplardan bazıları: Ekşi Sözlükte yaşanan ifşa ve sosyal medyada kullanılan bot hesaplar Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN