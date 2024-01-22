SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da operasyon düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya yapılan ÇENGEL-6 operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 08:07 Güncelleme 22 Ocak 2024, 08:48
Samsun’da sahte alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış
Emekliye, dul ve yetime ek zam farkı! Ödemeler ne zaman yapılacak? Örneklerle kim, ne kadar alacak?
Karmod
SON DAKİKA