Kırgızistan’da 7.0 büyüklüğünde deprem! Kırgızistan depremi nerede oldu, hangi fay hattında? Türkiye’yi etkiler mi?

KIRGIZİSTAN FAY HATTI VAR MI?

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Fergana vadisi, Keşmir, Afganistan gibi ağırlaşmış sorun alanlarını veya bölgesel fay hatlarını içeren ya da bu sorun alanları ya da fay hatlarıyla çevrelenmiş bir bölge olan Orta Asya, Özbekistan ve Kırgızistan özelinde sınır sorunlarıyla da anılıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FAY HATTI NEREDE?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.