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Maltepe'de feci kaza! 4 kişi yaralandı

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 07:26 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:26
Maltepe’de feci kaza! 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 GAP 16 plakalı otomobil ile 41 AHT 982 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Haluk Ş, Hakan Y, Samet Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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