Soru: Yüksek hız dolayısıyla kenetlenme zor oldu mu? Gezeravcı: Hayır, 400 kilometre yükseklikte atmosfer şartları olmadığı için (rüzgar, hava direnci vs.) bir problem oluşmuyor.





Soru: Roket 70 metreydi, kapsül küçücük, kalanı nerede?

Gezeravcı: 3 kademeli ateşleme sistemi mevcut, içerisinde bol miktarda yakıt ve motorlar bulunan ilk 2 kademe görev başlangıcından kısa bir süre sonra ayrıldı. Bu parçalardan ilki otomatik geri dönüş yaptı, ikincisi kontrollü bir şekilde imha edildi. Geriye sadece kapsül kaldı.



Soru: Günde 16 gece, 16 gündüz nasıl oluyor?

Gezeravcı: UUİ'nin hızı dolayısıyla dünyanın etrafı 90 dakikada bir tam tur dönülmektedir. Dolayısıyla dünya üzerinde bir buçuk saatte bir kez gece ve bir kez de gündüz yaşanan bölgeler üzerinden geçilmektedir. 24 saatte yaklaşık 16 tur atılmaktadır.

Soru: Şu anda UUİ'de kaç kişi var ve ne kadar kalıyorlar?

Gezeravcı: Şu anda Alper Gezeravcı ile birlikte toplam 11 kişi bulunmakta olup Axiom 3 astronotları dışındaki 7 astronot, 6 ay boyunca orada kalıp sonrasında dönüyorlar.

Soru: Oksijen nereden geliyor?

Gezeravcı: Elektroliz yöntemiyle su, oksijen ve hidrojene parçalanıyor.