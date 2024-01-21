İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İzmir’de Kalkan-9 operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de göçmen kaçakçıları ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini kaydetti.