Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi | CANLI YAYIN





"SİZİ YUKARDAN ARAYACAĞIM"



Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi. SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.

"ALLAH'A ISMARLADIK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu. Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi.

Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı. Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı. Görüşmede Kacır, "Az önce, bugün için kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." karşılığını verdi. "Allah'a ısmarladık" Görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini ifade eden Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." değerlendirmesinde bulundu. Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar (dünkü erteleme) zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak." "MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK" Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya, sonra da Türkiye'mize döneceksiniz." dedi.

Gezeravcı ise şunları kaydetti. "Başta Cumhurbaşkanı'mız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz." Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti. "Uzaya yolculuk 19 Ocak 00.49'da" NASA PROGRAMI DUYURDU



NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu. NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 19 Ocak'ta Florida saatiyle Türkiye saatiyle 00.49'da Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.