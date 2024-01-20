Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu! Dragon ne zaman istasyona ulaşacak? Kenetlenme başlıyor | CANLI YAYIN
Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan gönderdiği ilk mesajda "İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı. Dragon kapsülünün bugün TSİ 12.45'te uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
BAKAN SAATİ AÇIKLADI: HERKES EKRAN BAŞINA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda "kenetlenmeye" hazır olduğunu belirtti.
Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.
Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.
Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.
DRAGON KAPSÜLÜ ŞU AN NEREDE?
Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü, yolculuk süresi boyunca Dünya'nın etrafında dönerek yükseliyor. Siz de bu yolculuğu canlı olarak takip edebilirsiniz.
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.
İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.
Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.
Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir.'" şeklinde oldu.
Gezeravcı'nın bu sözlerinin ardından uzaya giden diğer astronotların uzaydayken kullandıkları ilk ifadeler merak konusu oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde "GururDuyTürkiye" etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, paylaşımında "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Videoda, millet olmanın acıda ve kederde bir olmak gibi heyecan, sevinç ve coşkuda da bir ve beraber olabilmek demek olduğunu dile getiren Kacır, tarihi gururun hep birlikte yaşandığını ve kalplerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile attığını belirtti. Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştireceği Türk Uzay Bilim Misyonu'nun, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:
"Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk gençleri ve Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Milletimizin ufkunu gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak bu yolculuk, inşallah gelecekte de Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz nice projenin de habercisi olacak."
Gezeravcı'nın ay yıldızlı bayrağı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim dönmesini temenni eden Kacır, bu heyecan verici misyonu anbean takip eden çocuklara ve gençlere çok daha büyük başarılara imza atacakları aydınlık bir gelecek diledi.
Kacır, başka bir paylaşımında da Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden birini, ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer ve TEKNOFEST 2023 Yüksek İrtifa Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı Mehmet Sizer'in fırlatma etkinliğinin özel konukları olduğunu belirtti, bu gece sadece Alper Gezeravcı değil, Türk gençliğinin ve çocuklarının hayallerinin de gökyüzünün sınırlarının ötesine geçeceğini vurguladı.
"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
AİLELERİYLE VEDALAŞTILAR
Uzay yolculuğunda ikinci geri sayım başlamışken, Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapmak üzere aileleriyle vedalaştı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı, gerçekleştirilecek fırlatma öncesinde aileleriyle vedalaşarak kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'e ait uzay aracına hareket etti.
İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı.
Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.
"SİZİ YUKARDAN ARAYACAĞIM"
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.
"ALLAH'A ISMARLADIK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu.
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi.
Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı.
Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.
Görüşmede Kacır, "Az önce, bugün için kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." karşılığını verdi.
Görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini ifade eden Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." değerlendirmesinde bulundu.
Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar (dünkü erteleme) zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak."
Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya, sonra da Türkiye'mize döneceksiniz." dedi.
Gezeravcı ise şunları kaydetti.
"Başta Cumhurbaşkanı'mız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz."
Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti.
NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 19 Ocak'ta Florida saatiyle Türkiye saatiyle 00.49'da Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.
FALCON 9 ROKETİ
ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir. Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir.
Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir. Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.
TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY MİSYONU İÇİN HATIRA KARTI OLUŞTURULABİLECEK
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oluşturduğu kartı, sosyal medya hesabı X'ten "Uzay Hatırası" başlığıyla paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü.
Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanı'm." dedi.
Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."
Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı'nı açıkladığı anımsatılarak, 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindiği belirtildi.
İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderileceği bildirilen açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in, Başkan Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, aday eğitimlerinin ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirildiğine işaret edilerek, bunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılacak 13 bilim deneyinin de belirlendiği ifade edildi.
Söz konusu deneylerin, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Axiom Space'in, ISS'e göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi."
10 SORUDA UZAY YOLCULUĞU
Bu yolculuğa ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:
İLK TÜRK ASTRONOT NASIL SEÇİLDİ?
Mayıs 2022'de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.
SEÇİLEN ASTRONOTLAR NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.
ASTRONOTLAR NEREDE EĞİTİM ALDI?
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.
SEÇİLEN ASTRONOTLAR NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.
ASTRONOTLAR NEREDE EĞİTİM ALDI?
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.
ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE GÖREVLER YAPACAK?
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.
Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.
YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye saatiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece 00.49'da Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.
FIRLATMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?
SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.
Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.
EKİPTE KİMLER OLACAK?
Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
GEZERAVCI YANINDA NELER GÖTÜRECEK?
Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.
YEMEK İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?
Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. ISS'de yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. ISS'ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.
TÜRK UZAY YOLCUSU VE BİLİM MİSYONU KAPSAMINDA KAÇ UÇUŞ YAPILACAK?
Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın ISS'ye yapacağı, ikincisi ise Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.
SPACEX FALCON 9 FIRLATMA ROKETİ NEDİR?
Falcon 9, merkezi Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde olan SpaceX şirketi tarafından tasarlanıp geliştirilen yeniden kullanılabilir bir fırlatma araçları ailesidir. Bu fırlatma araçları ailesi Falcon 9 v1.0, Falcon 9 v1.1, Falcon 9-R'den oluşmaktadır.
Bu yörüngeye iki aşamada çıkan aracın her iki aşaması için de güç, yakıt olarak sıvı oksijen (LOX) ve roket-sınıfı kerosen (RP-1) kullanan roket motorları tarafından sağlanır.
Falcon 9'un şu anki haliyle alçak Dünya yörüngesine 13150 kilogram (28990 lb) ağırlığında ve yer istasyonu transfer yörüngesine 4,850 kilogram (10,690 lb) ağırlığında görev yüklerini taşıyabilmektedir. Her üç Falcon 9 aracı da orta ölçekteki fırlatma sistemleri sınıfındadır. Falcon 9'un maksimum hızı 2.77 km/s'dir.
289 KERE KALKIŞ YAPTI
SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.
MERLİN MOTORU
SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.
Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.
ROKET NASIL FIRLATILIYOR?
Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor. Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.
DRAGON KAPSÜLÜ NE KADAR BÜYÜK?
İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.
Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.