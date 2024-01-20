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AK Parti'nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken, AK Parti'nin tüm illerde adaylarını açıkladı. Buna göre İstanbul adayı Murat Kurum, Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı Hamza Dağ, Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu. Şimdi sıra ilçeleri açıklamaya geldi. Başkan Erdoğan, bugün 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un 39 ilçesindeki adayları duyuracak.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 15:52 Güncelleme 20 Ocak 2024, 09:23
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...

AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden Başkan Erdoğan'a çevrildi.

Bugün saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte Başkan Erdoğan İstanbul'un 39 ilçe adayını tek tek duyuracak.

AK Parti ilçe adayları bugün belli oluyor

MURAT KURUM DUYURDU: TOPLANTI CUMARTESİ GÜNÜ

AK Parti İBB Başkanı Adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası'ndaki ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.



Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

BEYANNAME TANITIMI 30 OCAK'TA

Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.

ANKARA'YA ALTINOK İZMİR'E DAĞ

Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan AK Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarıAK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları

Başkan Erdoğan ATO Congresium'da AK Parti'nin belediye başkan adaylarından 48'ini açıkladı.

Buna göre, AK Parti aralarında Aksaray, Çorum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak,Yozgat ve Zonguldak'ın bulunduğu 16 ilde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

AK Parti 32 ilde ise bazıları AK Parti il başkanı, eski belediye başkanı ve milletvekili ile bürokrat ve iş insanı olan yeni isimleri aday yaptı.

Parti Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i, Sakarya'da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'i, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden'i, Kayseri'de mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ı, Mardin'de eski valilerden Abdullah Erin'i, Şanlıurfa'da mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van'da Abdulahat Arvas'ı aday gösterdi.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ İSİMLER

AK Parti 6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Mevcutta AK Partili belediye olan Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel'i, Malatya'da Selahattin Gürkan'ın yerine İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er'i, Adıyaman'da Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat'ı aday yaptı. AK Parti Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday olarak belirledi.

Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ülkü Öcal'ı sahneye davet ederek partilileri selamladı.Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ülkü Öcal'ı sahneye davet ederek partilileri selamladı.

EN GENÇ ADAY 35 YAŞINDA

AK Parti'nin bugün açıkladığı belediye başkan adayları arasında 2 kadın aday da yer aldı. Bunlardan biri Iğdır Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilen Ülkü Öcal, diğeri ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Özkan Çetinkaya'yı sahneye davet ederek partilileri selamladı.Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Özkan Çetinkaya'yı sahneye davet ederek partilileri selamladı.

AK Parti'nin adayları arasında 35 yaşındaki Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya en genç, 1953 doğumlu Kayseri adayı Memduh Büyükkılıç ise en yaşlı aday olarak yer aldı.

Öte yandan AK Parti, Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP adaylarını destekleyecek.

AK Parti'nin 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Tanıtım Toplantısı'nda ise 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de bulunduğu 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adayı açıklanmıştı. AK Parti böylece 7 il hariç tüm illerde adaylarını açıklamış oldu.

AK Parti'nin hafta sonundan itibaren de ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayacağı bildirildi.

AK Partinin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...AK Partinin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...

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