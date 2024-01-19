Saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vuran yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Sizin basın özgürlüğünüz kişiye göre mi?

Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi. Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.





22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI

Belediye binası önündeki kalabalık, götürülen çalışma arkadaşlarına alkışlarla destek verdi. Bu sırada, kalabalığın bir kısmı, olay yerindeki gazetecilere saldırdı. Kimliği henüz bilinmeyen iki kişi, A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı.



Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli araçlara bindirilerek götürüldü. A Haber muhabiri Vural ise savcılığa giderek şikayetçi oldu.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI

Yaşanan saldırı öncesinde ise Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş iğrenç saldırıda bulundu. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



"MİLLETİN LEHİNE İŞLERE CHP VE DEM BİRLİKTE TAKOZ KOYUYOR"



Başkan Erdoğan, CHP ve DEM Parti'nin yediklerinin içtiklerinin ayrı gitmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa hepsine de yine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Türkiye'nin nüfuz alanının genişlemesinden rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkı ve adaleti savunmamızdan rahatsız olanlar bunlar. İsrail-Filistin arasında ne yazık ki değerli kardeşlerim, İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Ülkemizin mazlum ve mağdurlara el uzatmasından rahatsız olanlar yine bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar."



"HANİ KADINA ŞİDDET YOKTU?"

Bu zihniyetin 14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelere hakaret savurduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün de aynı kepazeliği, yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere karşı sergiliyorlar. Büyükçekmece'de, İstanbul'da başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan, utan! Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok ve 31 Mart'ta evet son oyununuzu oynuyorsunuz." dedi.