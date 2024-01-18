Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.
BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILACAK
Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatılacak.
Now targeting Thursday, January 18 for launch of the Ax-3 mission to the @space_station. The additional time allows teams to complete pre-launch checkouts and data analysis on the vehicle → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/ZL8664RN7D— SpaceX (@SpaceX) January 17, 2024
SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA
SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 19 Ocak'a ertelendiğini duyurdu. Paylaşımda, "Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.
İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024
Hedeflenen fırlatma zamanı:
19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)
Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.
Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp
Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.
BAKAN KACIR'DAN İLK AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı; 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.
NASA PROGRAMI DUYURDU
NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu.
NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 19 Ocak'ta Florida saatiyle Türkiye saatiyle 00.49'da Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.