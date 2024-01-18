NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 19 Ocak'ta Florida saatiyle Türkiye saatiyle 00.49'da Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.

BAKAN KACIR'DAN İLK AÇIKLAMA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı; 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp

SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu 'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 19 Ocak'a ertelendiğini duyurdu. Paylaşımda, "Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILACAK Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatılacak.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir. Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir.

Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir. Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.

TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY MİSYONU İÇİN HATIRA KARTI OLUŞTURULABİLECEK



Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.