Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.



BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILACAK



Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatılacak.



Now targeting Thursday, January 18 for launch of the Ax-3 mission to the @space_station. The additional time allows teams to complete pre-launch checkouts and data analysis on the vehicle → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/ZL8664RN7D