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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için ikinci geri sayım

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuştu. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendi. Yolculuğun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi. Ertelenen yolculuk için ikinci geri sayım başladı. Peki, Uzay yolculuğu neden ertelendi? Ax-3 mürettebatı nedir? SpaceX Falcon 9 teknik özellikleri neler, kaç km hız yapar? İşte Axiom Mission 3 ile ilgili bilgiler...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 17:13 Güncelleme 18 Ocak 2024, 13:14
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için ikinci geri sayım

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.

BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILACAK

Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatılacak.

▶️ Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi!



SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 19 Ocak'a ertelendiğini duyurdu. Paylaşımda, "Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.



Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

BAKAN KACIR'DAN İLK AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı; 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Uzaya yolculuk 19 Ocak 00.49'da"

NASA PROGRAMI DUYURDU

NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu.

NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 19 Ocak'ta Florida saatiyle Türkiye saatiyle 00.49'da Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.

FALCON 9 ROKETİ

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir. Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir.

Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir. Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.

TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY MİSYONU İÇİN HATIRA KARTI OLUŞTURULABİLECEK

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oluşturduğu kartı, sosyal medya hesabı X'ten "Uzay Hatırası" başlığıyla paylaştı.

Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü



BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü.

Bakan arkadaşlarıyla Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, kabine üyelerinin selamlarını Gezervacı'ya iletti.



Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanı'm." dedi.

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü.Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı'nı açıkladığı anımsatılarak, 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindiği belirtildi.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu nasıl olacak?


İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderileceği bildirilen açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in, Başkan Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aday eğitimlerinin ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirildiğine işaret edilerek, bunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılacak 13 bilim deneyinin de belirlendiği ifade edildi.

Söz konusu deneylerin, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Axiom Space'in, ISS'e göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi."

10 SORUDA UZAY YOLCULUĞU

Bu yolculuğa ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:

İLK TÜRK ASTRONOT NASIL SEÇİLDİ?

Mayıs 2022'de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

SEÇİLEN ASTRONOTLAR NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.

ASTRONOTLAR NEREDE EĞİTİM ALDI?

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.

SEÇİLEN ASTRONOTLAR NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.

ASTRONOTLAR NEREDE EĞİTİM ALDI?

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE GÖREVLER YAPACAK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye saatiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece 00.49'da Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

FIRLATMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

EKİPTE KİMLER OLACAK?

Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

GEZERAVCI YANINDA NELER GÖTÜRECEK?

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

YEMEK İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?

Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. ISS'de yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. ISS'ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.



TÜRK UZAY YOLCUSU VE BİLİM MİSYONU KAPSAMINDA KAÇ UÇUŞ YAPILACAK?

Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın ISS'ye yapacağı, ikincisi ise Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.

SPACEX FALCON 9 FIRLATMA ROKETİ NEDİR?
Falcon 9, merkezi Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde olan SpaceX şirketi tarafından tasarlanıp geliştirilen yeniden kullanılabilir bir fırlatma araçları ailesidir. Bu fırlatma araçları ailesi Falcon 9 v1.0, Falcon 9 v1.1, Falcon 9-R'den oluşmaktadır.

Bu yörüngeye iki aşamada çıkan aracın her iki aşaması için de güç, yakıt olarak sıvı oksijen (LOX) ve roket-sınıfı kerosen (RP-1) kullanan roket motorları tarafından sağlanır.

Falcon 9'un şu anki haliyle alçak Dünya yörüngesine 13150 kilogram (28990 lb) ağırlığında ve yer istasyonu transfer yörüngesine 4,850 kilogram (10,690 lb) ağırlığında görev yüklerini taşıyabilmektedir. Her üç Falcon 9 aracı da orta ölçekteki fırlatma sistemleri sınıfındadır. Falcon 9'un maksimum hızı 2.77 km/s'dir.

289 KERE KALKIŞ YAPTI
SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.



MERLİN MOTORU
SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.

Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.



ROKET NASIL FIRLATILIYOR?
Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor. Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.



DRAGON KAPSÜLÜ NE KADAR BÜYÜK?
İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.

Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.

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