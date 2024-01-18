Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! "İstikbal göklerdedir" mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?

"HAYDİ TÜRKİYE, BU GECE HERKES EKRAN BAŞINA" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu 'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

Haydi Türkiye, bu gece 00:49'da herkes ekran başına! #GururDuyTürkiye ⏳🚀🧑‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/vbIwAUm31f

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ" Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı 'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

AİLELERİYLE VEDALAŞTILAR

Uzay yolculuğunda ikinci geri sayım başlamışken, Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapmak üzere aileleriyle vedalaştı.



Öte yandan SpaceX, mürettebat koltukları kalkış pozisyonuna alındığını, giysi ve iletişim kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.







SPACEX'TEN FIRLATMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.