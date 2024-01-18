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AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan'da: Ankara ve İzmir'de kimler aday olacak?

Son dakika haberi! AK Parti, Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe ertelemişti. Aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı. İşte 48 il adayının açıklanacağı aday tanıtım toplantısıyla ilgili tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:53
AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?

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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

ERTELENEN TANITIM 18 OCAK'TA YAPILACAK

AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurduğu aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Yapılan açıklamada aday tanıtımın 18 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Aday Tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kapsamda ATO Kongre Merkezi'nde arama noktaları kuruldu. İçeride yoğunluk oluşması durumunda vatandaşların dışarıdan aday tanıtım toplantısını takip edebilmeleri amacıyla led ekranlar da alana getirildi.

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48 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.


AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.

Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Erdoğan bizzat katılacak. Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.

AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE

Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.


AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN İSİM

Öte yandan AK Parti kulislerinde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğu konuşuluyor.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

Başkan Erdoğandan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat KurumBaşkan Erdoğandan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET
Öte yandan Başkan Erdoğan bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



ANKARA'YA GEÇTİ: GENEL MERKEZİ İNCELEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonrasında başkent Ankara'ya geçti.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.

Başkan Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

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AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?
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