Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yarına ertelendi! Ertelenme nedeni ne?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuştu.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi. Yolculuğun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi.
Now targeting Thursday, January 18 for launch of the Ax-3 mission to the @space_station. The additional time allows teams to complete pre-launch checkouts and data analysis on the vehicle → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/ZL8664RN7D— SpaceX (@SpaceX) January 17, 2024
SPACE X'DEN İLK AÇIKLAMA
SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.
İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024
Hedeflenen fırlatma zamanı:
19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)
Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.
Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp
BAKAN KACIR'DAN İLK AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı; 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.
NASA PROGRAMI DUYURDU
NASA, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun programını duyurdu.
NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD'den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 17 Ocak'ta Florida saatiyle 17.11'de (Türkiye saatiyle 01.11) Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS'e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS'te 14 gün görev yapacak.