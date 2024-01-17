Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! "CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın" talimatı: İmamoğlu ve Özel'e karşı delege avı





1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA

31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.



"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.





KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI

1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.



HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"

Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.





KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM

Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.



Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere "Müslim'e ben çalış dedim" dediği öğrenildi.



SARI: "KEMAL BEY'İN OFİSİ DERGAH GİBİ"

İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı 1 Nisan kurultay operasyonunu doğrularken, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.



Sarı, "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.



Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam odaklı Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' hareketini bitirmeye yönelik hamlelerini sizler için derledi;



KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor.



Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu.



Ankara ve İstanbul'da ofis açan eski CHP Genel Başkanı, Antalya ve İzmir'de de ofis açma hazırlıkları yaptı.