8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın içeriğinde yer alan bazı maddeler, adalet sisteminde köklü değişikliklere işaret ediyor.





Kadınların Soyadı Tercihi Özgürlüğü:

Evlenen kadınlar artık eşinin soyadını kullanmak zorunda değil. 24 Ocak 2024'ten itibaren kadınlar, sadece kendi soyadlarını tercih edebilecekler.



Soybağı Reddi Hakkı:

Anne, çocuk arasındaki soybağının reddi davası açma hakkı tanınacak. Bu, aile ilişkilerinde daha fazla esneklik sağlayacak.



Evlat Edinenlerin Adı:

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğinde ana ve baba olarak geçebilecek. Aile bağlarının güçlenmesini destekleyen bir düzenleme.