SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı?

Hükümlüler ve aileleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Paketi'nin içeriğiyle ilgili gelecek planları ve beklentileri merakla bekliyor. Adalet sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmalar, gelecek günlerde netlik kazanacak. Peki, 8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 10:47 Güncelleme 17 Ocak 2024, 10:47
8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın içeriğinde yer alan bazı maddeler, adalet sisteminde köklü değişikliklere işaret ediyor.



Kadınların Soyadı Tercihi Özgürlüğü:
Evlenen kadınlar artık eşinin soyadını kullanmak zorunda değil. 24 Ocak 2024'ten itibaren kadınlar, sadece kendi soyadlarını tercih edebilecekler.

Soybağı Reddi Hakkı:
Anne, çocuk arasındaki soybağının reddi davası açma hakkı tanınacak. Bu, aile ilişkilerinde daha fazla esneklik sağlayacak.

Evlat Edinenlerin Adı:
Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğinde ana ve baba olarak geçebilecek. Aile bağlarının güçlenmesini destekleyen bir düzenleme.



HAGB Kararlarına İstinaf Hakkı:
1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen HAGB kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek. Bu, hukuki süreçlerde şeffaflığı artıracak bir adım.

Ceza Miktarlarında Artış:
Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarı artırılıyor. Bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Adli Para Cezası Sınırlarında Artış:
Doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

Koşullu Salıverme Süresi ve Denetimli Serbestlik:
Hükümlülerin koşullu salıverme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Ayrıca, denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.



Kadına Şiddetle Mücadelede İtiraz Hakkı:
Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.



Yargılanma Hakkı İhlali Tazminat Komisyonu:
Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvurular için Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getirilecek.

Tekerrür Hükümleri ve İkinci Kez Mükerrer Hükümlüler:
İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, cezalarının dörtte üçünü iyi hâl koşullarında geçirirse koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Arabuluculuk İçin Kıdeme Sahip Hukukçular:
Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.



Parasal Sınırlarda Yeniden Değerleme:
İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artış yapılacak.

İstinaf ve Temyiz İçin Parasal Sınırlar:
Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı ve Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan başvurularda, geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, 8. Yargı Paketi'nin Ocak ayı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

8. Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara genel af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruyu cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaya fırlatılışı için geri sayım: Saatler kaldı | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü
Kılıçdaroğlu intikam operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İmamoğlu ve Özel’e karşı delege avı
YSK Başkanı Ahmet Yener’den seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor! 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor
SON DAKİKA