Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Yoko’yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/SHgXKxxgi5— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 16, 2024
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.