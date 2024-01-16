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Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 21:26 Güncelleme 16 Ocak 2024, 21:38
Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Yoko’yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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