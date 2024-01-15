Swinger partileri düzenleyen maskeli ’Fergio House’ çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş...

Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip hız kesmeden devam ediyor.
Buna son örnek olarak ise İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtmalarıyla gündeme gelen "Fergio House" çetesiydi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Çok sayıda maskenin ele geçirildiği, swinger partileri ve müstehcen içerikleri ile bilinen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay yakalandı.
MİMAR DEĞİLLERMİŞ
Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Zanlıların belirtildiği gibi mimar olmadığı lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.
Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.
Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.