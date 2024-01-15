Swinger partileri düzenleyen maskeli ’Fergio House’ çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş...

MİMAR DEĞİLLERMİŞ

Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Zanlıların belirtildiği gibi mimar olmadığı lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.



Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.



Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.