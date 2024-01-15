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Swinger partileri düzenleyen maskeli 'Fergio House' çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videoların paylaşılmasına yönelik düğmeye basarak, KAFES-26 baskını kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:19 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:30
Swinger partileri düzenleyen maskeli ’Fergio House’ çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş...

Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip hız kesmeden devam ediyor.

Buna son örnek olarak ise İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtmalarıyla gündeme gelen "Fergio House" çetesiydi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Çok sayıda maskenin ele geçirildiği, swinger partileri ve müstehcen içerikleri ile bilinen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay yakalandı.

MİMAR DEĞİLLERMİŞ
Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Zanlıların belirtildiği gibi mimar olmadığı lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.

Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.

Ferhat-Serhat Günay ikiz kardeşlerin bir ağabeylerinin Manisa Kırkağaç'ta annesi ile birlikte yaşadığı, diğer ağabeylerinin ise Dubai'de yaşadığı öğrenildi.

KEDİLERİ İÇİN EV TUTTUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Ferhat Günay, TikTok'ta viral olan videoda kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi kedileri için tuttuğunu iddia etmişti.

Olayla ilgili olarak 4'ü kadın 19 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modelde maske, 13 fantezi elbisesi bulundu.



Üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti.

OPERASYONUN KAYNAĞI CİMER İHBARI
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Fergio House'un çökertildiği süreçle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Polis ekipleri, yılbaşında müstehcen parti yapmayı planlayan "Günahlar Evi" olarak adlandırılan çeteye operasyon düzenlemiş, 8 ilde eşzamanlı operasyonda çete yöneticileri ile birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyonun seyrini, bir ihbarcının CİMER'e yaptığı şikayet dilekçesi belirledi.

Dilekçede, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi vereceği, biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.



Partinin alenen fuhuş partisi olarak yapılacağı, reşit olanların bu partide fantezi ürünü olarak servis edileceği kaydedildi.

İhbar üzerine polis ekipleri çetenin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

Müstehcen videolar swinger partileri: Maskeli Fergio House çetesine KAFES-26 baskını! Ünlü iş insanı Fergio Beyin maskesi düştü



Tüm tespitlerin ardından operasyonun düğmesine basıldı.



Hesabın 200 bin takipçisi olduğu ve bu hesabın www.fergihouse.com sitesi ile ilişkilendirildiği, hesap üzerinden müstehcen içerikli yüzlerce video, fotoğraf ve yazının aktif tutulduğunu belirledi.



Ekipler müstehcen görüntülerde kadın ve erkek toplulukların olduğu, şahısların yüzlerinde çoğunlukla maske ve cinsel temalı kostümlerin olduğu, her video ve fotoğrafın ayrı konseptle çekildiğini tespit etti.

SIK SIK DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ
Fergio House isimli çeteyle ilgili soruşturmanın ayrıntılı olarak sürdüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

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