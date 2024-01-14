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Son dakika haberleri... MİT Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı 10 teröristin daha etksizi hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılacan açıklamalada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 19:18 Güncelleme 14 Ocak 2024, 21:04
Son dakika haberleri... MİT Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

▶️ MİT kalleş teröristleri işte böyle yok etti!

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MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.



MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.



MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.



10 TERÖRİST DAHA ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

▶️ 10 PKK'lı kalleş terörist cehenneme postalandı!

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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Son dakika haberleri... MİT Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
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