Yılbaşını kana bulacaklardı! MİT’in çökerttiği DEAŞ hücresinde İsrail detayı! Üzerinden not yazılmış İsrail parası çıktı

Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurları tarafından çökertilen 32 kişilik DEAŞ hücresinde İsrail 'in ayak izlerine rastlandı.

"İSRAİL'DEN HATIRA"

Söz konusu hücre sorumlusundan ele geçen deliller arasında, İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen "Souvenir for Muhammad from Israel" yazılı not, diğer yüzünde imza içeren paranın hücre üyesine nasıl verildiği ise bilinmiyor.