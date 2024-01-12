Pençe Kilit Operasyonu şehitleri son dakika! 5 şehit isimleri ve memleketleri belli oldu mu? Yaralıların isimleri neler?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki, 5 şehit isimleri ve memleketleri belli oldu mu? Yaralıların isimleri neler? İşte habere dair merak edilen gelişmeler...
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki, 5 şehit isimleri ve memleketleri belli oldu mu? Yaralıların isimleri neler? İşte habere dair merak edilen gelişmeler...
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
5 şehidimizin isimleri neler? Yaralıların isimleri belli oldu mu?
Henüz şehitlerin ve yaralıların isimleri açıklamadı.
"12 terörist etkisiz hale getirildi"
Ayrıca temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
EMPERYALİZM TETİKÇİSİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK
A Haber canlı yayınında terör örgütü PKK'nın emperyalizm tetikçisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Irak'ın kuzeyindeki saldırının ABD ve İngiltere'nin Aden Körfezi'ndeki saldırısının hemen sonrasında olmasının tesadüf olmadığına dikkat çekti.
Bugün Başkan Erdoğan'ın Yemen'deki saldırıyı kınadığına bu eylemin hukuka aykırı olduğunu dile getirmesinin ardından ABD'nin eli kanlı PKK'yı harekete geçirdiğini belirten Caşın, "Biz ne kadar Gazze'ye, Yemen'e ve hainliklere karşı çıkarsak bize karşı sertleşecekler." dedi.
TERÖRÜN KÖKÜ KAZINANA KADAR DEVLETİMİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEK
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabına bir taziye mesajı yayımladı. Kurum mesajında, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek." ifadelerini kullandı.