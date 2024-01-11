Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazzeli 85 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. pic.twitter.com/Xd8I2VEI3o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2024

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda." ifadelerini kullandı.