Piyasalarda gözler ABD’de! Enflasyon verisi açıklanacak! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yapacak

SON İKİ YILIN ZİRVESİ

Bu gelişme sonrasında, Bitcoin'de oynaklık artarken, şu sıralarda 46 bin doların üzerinde işlem görerek, yaklaşık son 2 yılın zirvesine yakın bir seyir izliyor. ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor. Dün yaklaşık 3 baz puan artarak yüzde 4,04'e çıkan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi, bugün yüzde 4,02 seviyesinde bulunuyor. Dün, New York borsasında S&P 500 yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Avrupa borsalarında dün karışık seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönem para politikasına ve bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Analistler, bu hafta ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edildiğini anımsatarak, üyelerden gelen açıklamaların belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmadığını ifade etti.