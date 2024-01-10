MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI? MHP, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı. Mersin adayı Serdar Soydan olurken, Manisa adayı ise Cengiz Ergün oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.