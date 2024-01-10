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MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Ülkemizde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan belediye seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), aday belirleme stratejisini netleştirdi. AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan strateji, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MHP'nin belediye başkanı adaylarını belirleme süreci kapsamında, partinin hangi iller ve ilçelerde aday göstereceği büyük bir önem arz ediyor. Peki, MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 16:59 Güncelleme 10 Ocak 2024, 17:07
MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

MHP, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı. Mersin adayı Serdar Soydan olurken, Manisa adayı ise Cengiz Ergün oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerine yer verdi.

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