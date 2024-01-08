Zamlı okul servis ücretleri 2024! İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar?

İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? soruları, UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İşte detaylar...