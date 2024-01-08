Zamlı okul servis ücretleri 2024! İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar?

İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? soruları, UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İşte detaylar...
ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024
Son dakika... Megakent İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Zam sonrası kilometre ücretleri şöyle değişti;
0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira,
1-3 kilometre bin 783 lira,
3-5 kilometre bin 926 lira,
5-7 kilometre 2 bin 8 lira,
7-9 kilometre 2 bin 117 lira,
9-11 kilometre 2 bin 451 lira,
11-13 kilometre 2 bin 821 lira,
13-15 kilometre 2 bin 965 lira,
15-17 kilometre 3 bin 199 lira,