CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar. Putları camiden çıkarın" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAĞLIK DURUMLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imamın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.

SALDIRGANIN İLK VUKUATI DEĞİL

Adının Ömer Salgın olduğu öğrenilen saldırganın yaralama suçundan adli sicil kaydı olduğu ve 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu ortaya çıktı. Saldırganın dün de Bursa'da bir kavgaya karıştığı öğrenildi.

5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Ömer Salgın'ın 2012 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu bildirildi. 2019 yılında eşinden boşanan şüphelinin 11 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin ise Kocaeli'nde ikamet eden annelerinde olduğu belirtildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan şüpheli Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.'yi darp ettiği ortaya çıktı.

TÜM BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince sorgulanan şüphelinin cep telefonu ve son görüşmeleri de incelemeye alındı. Şahsın farklı bağlantıları olup olmadığı çok yönlü olarak devam ediyor. Şüpheli işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilecek.

SALDIRGANIN BABASI EMNİYETE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer Salgın, emniyette ifade vermekten kaçındı.

"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

BURSA'DAN FATİH CAMİSİ'NE GELMİŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin Bursa'dan saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiğini ve doğrudan Fatih Camisi'ne gittiğini tespit etti. Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet dini içerikli kitap, diz üstü bilgisayar, 2'si esi 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

BABASININ İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, zanlının babası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi.

Baba H.S. "Oğlum normal biriydi. Daha önce iki evlilik yapmıştı. Son eşinden boşandıktan sonra içine kapanmıştı. Ancak böyle bir şey yapmasını beklemiyorum. Bu olayı neden yaptı henüz bir fikrim yok" dediği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan Salgın için tutuklama talep edildi.

SALDIRIDAN 1 HAFTA ÖNCE PROVOKATİF PAYLAŞIM

Saldırıdan bir hafta önce X platformunda Zafer Partisi'ne yakınlığıyla bilinen "Muhalif Gençlik" isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.