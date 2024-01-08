Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! İstanbul Valiliğinden açıklama

SALDIRIDAN 1 HAFTA ÖNCE PROVOKATİF PAYLAŞIM Saldırıdan bir hafta önce X platformundan "Muhalif Gençlik" isimli hesabın yaptığı provokatif paylaşım dikkat çekti.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem 'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi 'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

HESABI YÖNETEN İSİM TUTUKLU Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden hesabın yöneticisi Ali Kağan Yıldırım, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma sonrası tutuklanmıştı.

Söz konusu paylaşımda 23 Şubat 1979'da Fatih Camisi avlusunda saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin görseli paylaşılarak "En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!" şeklinde tehdit dolu ifadeler kullanıldı.

Söz konusu hesabı şimdi Abdurrahman Gülseren isimli şahsın yönettiği biliniyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor." dedi.