Fatih Camii İmamı kim? İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl? Saldırgan yakalandı mı?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.