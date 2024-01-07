Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum eğitimi, ailesi, eşi ve biyografisi...

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

BAKANLIK DÖNEMİ

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için sahada, afetzedelerle günlerce bir arada olan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden inşa etti. Onun döneminde, 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan Kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere 81 ilde 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı. Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde, yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ünü tamamlandı. Yine bakanlık görevi boyunca Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı.