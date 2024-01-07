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MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Ülkemizde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan belediye seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), aday belirleme stratejisini netleştirdi. AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan strateji, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MHP'nin belediye başkanı adaylarını belirleme süreci kapsamında, partinin hangi iller ve ilçelerde aday göstereceği büyük bir önem arz ediyor. Peki, MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 13:57 Güncelleme 07 Ocak 2024, 13:57
MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK?

Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.

MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?

AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, 5 ilde MHP adayını destekleyecekler. Öte yandan, 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.

MHP'NİN ADAY GÖSTERECEĞİ İL VE İLÇELER

MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 15 Ocak'tan itibaren netleşecek. Detayları takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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