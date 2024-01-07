MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler 2024! MHP belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? AK Parti - MHP - Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK? Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.