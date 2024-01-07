İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li isimden bomba itiraf! Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu oyunu: Talimat aldım

Çakır İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü paylaşımına, "Herkes bana yazıyor Ekrem beyle fotoğraf herkes çeker diye nasıl bir talimat almış olabilirsin sen kimsin vs diyenler bakın Ekrem bey kiminle kurultay salonuna giriyor yakınlığımı görün beni daha fazla konuşturmayın troller" notu düştü.

Öte yandan Çakır, sosyal medyadan gelen 'Sen Ekrem İmamoğlu 'nun yanına bile yaklaşamazsın' diyerek kendisini eleştiren ve sözlerine inanmayanlara yönelik Ekrem İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü bir videoyu paylaştı.

İstanbul 'daki akrabalarımız eşimiz dostumuz ile sana kaybettireceğiz dalga geçebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz o sandıkta size neyin ne olduğunu göstereceğiz Sayın Murat Kurum için 200 arkadaşımız İstanbul sokaklarında çalışmaya hazır.

Çakır, "Şimdi bişey diyeceğim AK Partili olacağım gözünüzde biliyorum ama CHP kurultayında dağıttımız paralar kimindi İstanbullunun değil miydi? Yada Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin. Oğlunu Bursa'dan alıp taa İstanbul Büyükşehir belediyesinde işe koydu. Çıkın inkar edin, yalan deyin. Ben ispatladım, sizde ispatlayın hadi hodri meydan. Bu arada halen 12 binlik gömlek giyiyor musun? Çaycı Gürsel." dedi.

Tekin, Çakır'ın skandal iddialarını yalanlayarak "Tamamen dedikodudur. Kaldı ki eğer böyle bir şey varsa savcılar mutlaka bunun gereğini yapar." diyerek geçiştirdi.

Çakır'ın CHP ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili söz konusu iddialarını TV100 canlı yayınında Haber7 yazarı Ferhat Murat'ta dile getirerek programın konukları arasında yer alan Gürsel Tekin'e Çakır'ın iddialarını hatırlattı.

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, canlı yayında iddiaları geçiştiren Gürsel Tekin'e sosyal medyadan belgeli paylaşımla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bak Gürsel ben belgeyle konuşuyorum İBB'nin resmi sayfası hadi çık yalanla inkar et İstanbullular gidip bakabilir İstanbul'da hiç mi adam yoktu bu işi yapacak taa Bursa'dan adam geliyor İstanbul'a hemde Bursa il başkanın oğlu kurultay delegesi Bursa il başkanı hadi konuşun"

ELİ BOŞ GELEN ÇANTA İLE ÇIKTI

Öte yandan Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, elinde belgeler olduğunu açıklamıştı.

Çakır, "Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE PARA VERİRİZ"

Özgür Karabat'ın kendisine "Para gerekirse para da veririz" demesi üzerine bölgedeki birçok delegeyi ikna ettiğini açıklayan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için "Padişah oydu" ifadelerini kullandı.