Eskişehir Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Odunpazarı , Tepebaşı , Alpu ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Eskişehir ilinde AK Parti , MHP, CHP ve İYİ Parti 'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Eskişehir Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.