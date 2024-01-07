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Eskişehir Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye'de her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde ilçe belediye başkanları baştan belirleniyor. Bu yıl 31 Mart 2024 yerel seçimlerde AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları kimler olacak merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki Eskişehir Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 14:07 Güncelleme 07 Ocak 2024, 14:07
Eskişehir Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Eskişehir ilinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Eskişehir Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

👉Cumhur ittifakı ve CHP, İyi parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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