Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul adayını açıklayacak!

ADAYLAR ÖZEL HAZIRLIK Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak.

Salondakilere önce kısa bir video izletilecek ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp AK Parti'nin seçim vizyonunu da içeren konuşmasını yapacak.

O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak.





PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK

İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.