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Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak!

Son dakika haberi! 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de gözler artık İstanbul'a çevrilmiş durumda. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklanacak. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 00:21 Güncelleme 07 Ocak 2024, 09:05
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul adayını açıklayacak!

AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İlk isimler bugün Haliç Kongre Merkezi'nde duyurulacak. Program 14:00'te başlayacak.

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Salondakilere önce kısa bir video izletilecek ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp AK Parti'nin seçim vizyonunu da içeren konuşmasını yapacak.

AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak

ADAYLAR ÖZEL HAZIRLIK
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak.



O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak.



PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK
İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.



Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:
1) İstanbul
2) Muğla
3) Kocaeli
4) Erzurum
5) Eskişehir
6) Balıkesir
7) Bursa
8) Aydın
9) Samsun
10) Mardin
11) Denizli
12) Ordu



Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:
1) Artvin
2) Bayburt
3) Giresun
4) Elazığ
5) Edirne
6) Düzce
7) Bitlis
8) Bingöl
9) Çanakkale
10) Çankırı
11) Kastamonu
12) Rize
13) Sinop
14) Tokat
15) Yalova
16) Isparta

AK Parti İstanbulun yeni yerel seçim şarkısı belli oldu! Çoğu bitti azı kaldı

AK PARTİ İSTANBUL'UN SEÇİM ŞARKISI

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı


Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)

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