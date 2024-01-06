Tavukçular kralının yasak aşkı cep telefonundan çıktı! Filmleri aratmayan olay! İhanet, tehdit her şey var...

İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, daha önce yaptığı evlilikten bir çocuk sahibi olan güzellik merkezi işletmecisi Gamze Canel (39) ile 2009'da bir evlilik gerçekleştirdi.
İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, daha önce yaptığı evlilikten bir çocuk sahibi olan güzellik merkezi işletmecisi Gamze Canel (39) ile 2009'da bir evlilik gerçekleştirdi.
Çiftin mutlu giden evlilikleri, bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle taçlandı. İbrahim Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu.
Şifreyi girerek eşinin cep telefonunu inceleyen İbrahim Canel büyük bir yıkım yaşadı. Gamze Canel'in cep telefonundaki uygulamadan güvenlik kamera kayıtlarını bakan İbrahim Canel, gördükleri karşısında şoke oldu.
İHANETİN FOTOĞRAFINI GÖRDÜ
Adeta başından kaynar sular dökülen İbrahim Canel, çok sevdiği eşi ile tavukçular kralı 73 yaşındaki iş insanı Natan Hayim'in uygunsuz fotoğraflarını gördü.
Telefonun galerisinde eşi ile Hayim'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve farklı videolar da bulan İbrahim Canel, gözlerine inanamadı. İbrahim Canel, ihanetin şokunu uzun süre üzerinden atamazken, eşi ile büyük bir tartışma yaşadı.
"KAÇ GİT YOKSA SENİ ÖLDÜRTECEĞİZ"
İbrahim Canel, Gamze Canel'in 'Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz' itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi.
Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alan İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten İbrahim Canel, olaya ilişkin detayları anlattı. Eşinin ihanetini cep telefonundaki güvenlik kamera kayıtlarından öğrendiğini anlatan İbrahim Canel, "Büyük bir şok yaşadım. Hala da bunu üzerimden atamadım. Eşimin bu iş insanıyla uzun yıllardır ilişkisi varmış. Ben bunu yeni fark ettim. Üzerine benim için kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Ölüm korkusu nedeniyle yurt dışına çıktım. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Savcılık tarafından gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Yakında boşanma davası da açacağım" diye konuştu.
İLK ETAPTA KİRALIK KATİLE 6 BİN LİRA VERİLDİ
İbrahim Canel, avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Müşteki müvekkil İbrahim Canel ile şüpheli Gamze Canel evlidir. Şüpheliler Gamze ile Natan, evlilik dışı ilişki yaşamaktadırlar.
Bu nedenle müvekkilden kurtulmak maksadı ile diğer şüpheliler Fakı ve Umut ile birlikte plan kurmak suretiyle şüpheli Fırat'a ilk etapta 6 bin lira vererek müvekkili öldürmesi için azmettirmişlerdir. Şüpheliler arasındaki para geçişi banka kanalıyla gerçekleştirilmiş olup bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılması talebimiz bulunmaktadır.
Müvekkil bu durum şüpheli eşinin telefonuna baktığında diğer şüpheliler ile bulunan konuşma kayıtlarından öğrenmiş. Sonrasında eşi olan şüpheliye bunu sorması üzerine şüpheli Gamze'nin bu durumu kendisine itiraf etmesi ve "Kaç git, yoksa öldürteceğiz seni" şeklinde tehdit etmesi üzerine olayı öğrenmiştir."
CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE
Sabah'ta yer alan habere göre; dilekçede ayrıca, "Bu hususta hem şüpheli Gamze Canel'in atılı suçu işlediğini ikrar ettiği hem de tarafların müşterek çocuklarının, şüpheli Gamze'nin bu eylemleri gerçekleştirirken şahitlik ettiğine ilişkin video, ses kayıtları bulunmakta olup bilahare sunulacaktır. Müvekkilin uğramış olduğu saldırı ve aldığı tehditler nedeniyle can güvenliği tehlike altında bulunmaktadır.
Bu nedenle yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştır. Şüpheliler tarafından öldürülme korkusu yaşadığından yurda dönememektedir. İzah edilen nedenlerle, müvekkil hakkında sayın savcılık tarafından uygun görülen koruma tedbirlerine hükmedilmesi talebimiz bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.
İDDİALARI REDDETTİ
İzmir'de yaşayan iş insanı Natan Hayim, Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyurmuştu. Konu ile ilgili telefonla aradığımız iş insanı Natan Hayim ihanet iddialarını kabul etmezken, konuşmak istemediğini söyledi.