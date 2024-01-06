Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum eğitimi, ailesi, eşi ve biyografisi...

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MESLEKİ KARİYERİ Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

BAKANLIK DÖNEMİ Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.