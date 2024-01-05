SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terör örgütü PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lı 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 05 Ocak 2024, 08:50
Terör örgütü PKK’ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!
Son dakika: Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var! Valilikten açıklama
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
SON DAKİKA