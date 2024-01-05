İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar

CELAL ŞENGÖR DESTEK İÇİN YANINDAYDI
Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çeken, ve kendi dışkısını yemesi ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün de Altaylı'ya destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.
Yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.