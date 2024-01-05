İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar

CELAL ŞENGÖR DESTEK İÇİN YANINDAYDI

Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çeken, ve kendi dışkısını yemesi ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün de Altaylı'ya destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.