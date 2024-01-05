MİT 34 Mossad ajanını paketlemişti | Yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklandı





15'İ TUTUKLANDI

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edilmesine karar verildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 57 adrese düzenlenen operasyonla 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheliden 26'sı 'Siyasal veya Askerî Casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edilmesine karar verildi. Mahkemeye sevk edilen 15 kişi tutuklanırken 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.