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İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan provokatöre "Eline sağlık" mesajı atarak arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya karşı harekete geçilerek, re'sen soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. İfadesi sonrası Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. Altaylı’yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör'ün de destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 11:39 Güncelleme 05 Ocak 2024, 14:03
İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar

Son dakika haberleri... İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya destek veren isimlerden birisi de Fatih Altaylı'ydı.

İFADE VERDİ
CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan provokatöre "Eline sağlık" yazarak destek paylaşımında bulunmuştu. Altaylı'ya karşı harekete geçilerek, hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

KARAR VERİLDİ
Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CELAL ŞENGÖR DESTEK İÇİN YANINDAYDI
Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çeken, ve kendi dışkısını yemesi ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün de Altaylı'ya destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.



Yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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