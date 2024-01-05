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AKOM kırmızı butona bastı! Türkiye sınırlarından içeri fena geliyor! 1 değil 2 değil tam 3 defa...

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da gelecek haftalarda etkili olması öngörülen kar yağışları hakkında yeni tahminlerini açıkladı. Şen'in verdiği bilgilere göre, İstanbul, yakın zaman içinde birkaç kar yağışı dalgası yaşayacak. İlk dalganın ardından, ikinci ve üçüncü kar yağışı dalgalarının da tarihleri kesinleşti. Bu tahminler, İstanbul'daki vatandaşlar ve ilgili kurumlar için önemli, zira bu dönemde alınacak önlemler ve hazırlıklar bu tahminlere göre şekillenecek.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 12:43 Güncelleme 05 Ocak 2024, 12:44
AKOM kırmızı butona bastı! Türkiye sınırlarından içeri fena geliyor! 1 değil 2 değil tam 3 defa...

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için önümüzdeki haftalarda beklenen kar yağışı tahminlerini paylaştı. Şen'e göre, İstanbul'da yaklaşan haftalarda etkili olması beklenen kar yağışlarının ardından, ikinci ve üçüncü dalgaların tarihleri de belirlendi.

Beklenen Kar Yağışı Tarihleri

  • 9 Ocak: Soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı olası görünüyor, ancak karın yerde yükseklerde 2-3 cm kalınlığında bir örtü oluşturabileceği tahmin ediliyor.
  • 13 Ocak: İkinci kar yağışının bu tarihte görülmesi bekleniyor. Bu sistemle beraber İstanbul dahil Türkiye'nin daha çok kar alması öngörülüyor.
  • 19-20 Ocak: Üçüncü kar yağışı sisteminin bu tarihlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Hava Forum Kar Sibirya'dan Gelmeyecek

Hava forum bu soğuk havanın Sibirya kökenli değil, kutup kökenli olduğunu belirtiyor. Bu soğuk hava dalgasının Avrupa veya Kafkaslar'a doğru yönelebileceği, ancak henüz netleşmediği ifade ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'de Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin yaklaşan hava durumu hakkında önemli uyarılarda bulundu. Yeni yılın başlarında Türkiye'nin sıcak bir havaya sahip olduğunu belirten Ökten, 17 Ocak tarihinde beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili vatandaşları uyardı. Ökten, bu tarihte Türkiye'nin soğuk hava ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Sosyal Medyadan Soğuk Hava Uyarısı

Ökten, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, kuzey kutbunda meydana gelecek önemli bir hava değişikliğine dikkat çekti. Kuzey kutbundaki soğuk havaların kutuptan dışarı çıkarak aşağıya ineceğini belirten Ökten, bu durumun Türkiye veya Avrupa için ciddi bir sorun oluşturabileceğini vurguladı. Ökten, bu olayın tarihi bir öneme sahip olabileceğini belirtti ve bu konuda detaylı bilgiler verdi.

Türkiye için Soğuk Hava Dalga Uyarısı

Ökten'in uyarıları, Türkiye'de yaşanacak olası soğuk hava dalgasının etkilerini öngörüyor. Bu durum, özellikle 17 Ocak tarihinde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hissedilebilir soğukluklar getirebilir. Vatandaşların bu tarihte soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Kuzey Kutbundaki Soğuk Hava Hareketinin Etkileri

Kuzey kutbundaki soğuk hava hareketleri, genellikle geniş coğrafi alanları etkileyebilen önemli meteorolojik olaylardır. Ökten'in açıklamaları, bu soğuk hava hareketinin Türkiye veya Avrupa üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. Bu tür olaylar, hava sıcaklıklarında önemli düşüşlere, yoğun kar yağışlarına ve diğer olumsuz hava koşullarına yol açabilir.

İstanbul'un Unutulmayan Soğuk Kışları

İstanbul, geçmişte birçok kez şiddetli kış koşullarıyla mücadele etmiş durumda. Önemli bazı olaylar şunlardır:

1969: Büyükçekmece Gölü, Küçüksu ve Kağıthane dereleri ile Elmalı Barajı'nın tamamen donduğu şiddetli bir kış yaşandı.

1987: Mart ayında İstanbul, günlerce süren kar esaretiyle mücadele etti. Sıcaklıklar eksi 4 dereceye düşerken, yoğun kar, tipi ve fırtına etkili oldu. Vatandaşlar işlerine gidemedi, okullar 2 hafta tatil edildi.

2004: Kar yağışı İstanbul'da hayatı felç etti. Elektrik kesintileri, su ve doğal gaz sorunları yaşandı, insanlar yollarda mahsur kaldı.

2012: Son 33 yılın en soğuk günü yaşandı. Çatalca radar istasyonunda sıfırın altında 10.4 derece ölçüldü. Deniz ve hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

2017: Kar yağışında şehre tilkiler indi. Maslak civarında bir tilki görüldü, kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı. TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı, ulaşım büyük ölçüde etkilendi.

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