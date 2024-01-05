150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu tutuklandı!

İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.
İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, "Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı. Asıl suçlu onlar" dedikleri öğrenildi.
"ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ HAKSIZ BORÇ YÜKLENDİ"
İlk olarak ifadesi alınan Kıvanç Talu, reklamcılık, sunuculuk ve oyunculuk yaptığını söyleyerek, "Reklam ve sosyal medya reklamları üzerinden gelirimi kazanıyorum" dedi. Kıvanç Talu'ya eşi Beril Talu'nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi. Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, "Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir" dedi.
"TEHDİT EDİLDİK"
Neden yurt dışına çıktığı sorulan Kıvanç Talu, "Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B'nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye'nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı" dedi.
NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIKLARINI AÇIKLADILAR
Daha sonra borç aldıkları kişiler tarafından mesajla tehdit edilmeye devam ettiklerini anlatan Talu, "Bunun üzerine ben ve eşim çocuğumuzu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Kıvanç Talu'nun ardından ifade veren Beril Talu'da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Reklam işi yaptığını ve reklam çekimlerine başlamadan ön avans almak zorunda olduklarını söyledi. Şikayetçilerden H.G'den 40 bin lira aldığını kabul eden Beril Talu, "Bu para da ön avans bedeli olarak alındı. Ancak hangi firmaya hangi reklam işi için aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.
"8-10 MİLYON ARASI GERİ ÖDEMEDİĞİM PARA VAR"
"Reklam ve prodüksiyon işleri ile alakalı yakın arkadaşlarımdan sürekli borç alırım" diyen Beril Talu, "Bana para veren insanlar yüzde 100 faizle paralarını benden geri almak koşuluyla paralarını bana verdiler. Paralarını iade etmediğim şahıslar vardır. Ancak sayılarını ve isimlerini hatırlamıyorum" dedi. Borç alıp geri ödemediği paranın miktarı sorulan Talu, "8 – 10 milyon arasında insanlardan alıp geri ödemediğim para bulunmaktadır" dedi.
"İŞLER İSTEDİĞİM GİBİ GİTMEDİ, BORÇLARIMI ÖDEYEMEDİM"
İstifa ettiği şirketin taşeron firmalara olan borcunu kendisinin üstlendiğini anlatan Beril Talu, "Hepsini ödeyemedim. Bu borçları ödeyebilmek için tanıdığım insanlardan borç aldım. Ancak işler istediğim gibi gitmedi. İşlerim iptal oldu. Bu nedenle borçlarımı ödeyemedim. Borç para aldığım ve ödeyemediğim insanlar beni tehdit etti. Borç ödemelerini döndüremediğimden dolayı bazı insanların parasını bu şekilde ödeyemedim" dedi. Eşinin reklam işlerinde içerik geliştirici olarak yer aldığını söyleyen Beril Talu, "Eşimin aldığım borçlarla ilgili vardır. Ancak detaylı bilmez" dedi.
TUTUKLANDILAR
Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu'na sevk edilen Talu çifti savcılık ifadesinin ardından "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Kıvanç ve Beril Talu'nun tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Talu çifti ceza evine gönderildi.
KIVANÇ TALU KİMDİR?
Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.
Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.
Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?
Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede ünlenen ve takipçi sayısı her geçen gün yükselen Kıvanç Talu birçok markanın da reklamında rol almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı.
Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak gün içinde farklı internet sitelerinde de yer buldu. Var Böyle Tipler Instagram hesabının da kapalı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.
YAKINLARINDAN BİLE PARA TOPLADILAR
Hem yakınlarını hem de sektörden insanları dolandırdığı iddia edilen çiftin, iş vaadiyle insanlardan milyonlarca lirayı topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Var Böyle Tipler adlı Instagram hesaplarını kapanan çifte Pazartesi'den bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.
Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun orta okul arkadaşı olduğu iddia eden bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.
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