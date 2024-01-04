Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı! PM gündeminde dahi yer almayacak! CHP’li kaynak ayrışmayı doğruladı

İZMİRLİLERE ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞTI

Özel'in açıklamalarının ardından Soyer, partisinin kentte yapacağı memnuniyet anketi öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için yeni yol ve yöntemlere başvurmuştu. Önceki günlerde kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderen Soyer, göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını öne sürdü. Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı. DEĞİŞİMCİLER KENDİ İÇİNDE BÖLÜNDÜ

Özel ve Soyer'in bu açıklamaları İzmir'de büyük bir çıkmaza girildiğinin en büyük kanıtı. Ancak çıkmaz yalnızca İzmir ile sınırlı değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre; Adana, Mersin, Aydın'da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceği, ancak yeniden aday gösterilecek başkanlar ile "ilçe belediye başkan adayları" konusunda anlaşmazlık yaşandığı için isimlerin açıklanmasının geciktiği iddia ediliyor. Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. Kulislerde yaşanan tablo "değişimciler kendi içinde bölündü" şeklinde yorumlanıyor.



PM TOPLANTISINDA KONUŞULMAYACAK

İki isim bir türlü aynı isim üzerinde anlaşamadığı için PM toplantısına bu kentlerin dahil edilemeyeceği bildirildi. CHP'Lİ KAYNAK DOĞRULADI

CHP'deki bu iki başlı yönetime ilişkin konuşan CHP'li bir kaynak; "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi. KENDİSİNİ 2028'E TAŞIYACAK ALT KADROYU KURUYOR

Milliyet'in haberine göre; CHP'li kaynak, İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olma arzusunun gerekçesine ilişkin de "Ekrem Bey'in bütün amacı 2028'e kendisini taşıyacak alt kadroyu kurmak. Çünkü cumhurbaşkanlığına aday" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin konuşan CHP'li bazı milletvekilleri de, yerel seçimlerde "değişimi" sürdürecek isimlerin aday olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz 'değişim' dedik. Şimdi bize değişimle yürüyecek, değişimi temsil edecek daha sonra kurultayda da bizim yanımızda yer alacak arkadaşlar lazım. Aksi takdirde olası bir başarısızlıkta kurultayda 'tuş' oluruz" değerlendirmesini yaptılar.





ÖZEL-İMAMOĞLU GÜÇ SAVAŞI

İzmir'de de bu durum farklı değil. İmamoğlu, İzmir'de kendisine yakın bir adayla parti içindeki gücünü pekiştirmeyi amaçlarken Özel'in ileride olası bir kurultay sürecinde İmamoğlu ile çatışması halinde İzmir'in gücünü yanına alabilmek için kentin adayının kendisine yakın bir isim olmasını istediği kaydedildi. Bu süreçte İmamoğlu'nun İstanbul'dan istifa ederek İzmir'e gelen Buğra Gökce'yi istediği konuşulanlar arasında yer aldı.

ÇERÇİOĞLU'NU İSTİYOR

Özgür Özel'in ise İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği ifade edildi. Adı sık sık rüşvet skandallarına karışan Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor. Çünkü, Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının bugünkü PM'de yine açıklanmayacağı belirtiliyor. Ancak Çerçioğlu'nun olası İzmir adaylığına hem parti örgütü içinden hem de İzmir'den büyük tepkiler var.

ADAYLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Bu arada Özel'in Çerçioğlu olmaz ise, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in desteklediği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i de düşündüğü kaydediliyor. Ancak onun da Selçuk'taki 5 yıllık süreçte ciddi bir başarı hikayesinin olmaması kendisi için bir handikap olarak değerlendiriliyor. Bu arada CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel'in de geçtiğimiz günlerde Manisa'da Özel ile yaptığı görüşmenin ardından adaylığı gündeme geldi. Ancak onun da 73 yaşında olması parti yönetimindeki gençleşmeyle tezat oluşturması dikkat çekiyor. Abdül Batur'un da 25 yıldır belediye başkanlığı yapması, partideki değişim söylemi ile çelişki oluşturuyor. Soyer'in yurt içi ve dışından lobi çalışması yaptığı belirtiliyor. Hem İmamoğlu hem de Özel'e yakın bir isim olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismine ise, en çok 5 yıllık Karşıyaka performansı üzerinden eleştiri yapılıyor. Aday adayı olduktan sonra hakkında ortaya çıkan bazı soruşturma ve inceleme haberleri nedeniyle bir miktar yıpranan Gökce'nin ismine ise, Özel'in onay vermediği kaydediliyor. AÇIKLANMASI ŞUBAT'I BULABİLİR

Resmen aday adaylığı başvurusu yapan 9 isim ve ayrıca adı geçen 4 isim içinden hiçbiri favori olarak öne çıkamazken partinin İzmir adayının belirlenmesinin en sona kalması, hatta Şubat'ı bulması bekleniyor.