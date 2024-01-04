Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Bahane olarak Can Atalay kararını gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor.
13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor.
13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.
İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından ise oldukça huzursuz.
"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİ...
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kollarını sıvadı.
Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.
Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de ise durum farklı Tunç Soyer gözden çıkarıldı.
İZMİR'DE ANKET VAR
Özgür Özel'in daha önce yaptığı "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.
ADAY ADAYI PATLAMASI
Özel ve İmamoğlu'nun mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığına sıcak bakmaması ve Özel'in "Soyer'in adaylığına yapılacak memnuniyet anketlerinin ardından karar vereceğiz" demesi üzerine İzmir'de aday adayı patlaması yaşandı.
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra kurultay sürecinde değişime destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da aday oldu. Kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da aday adayı oldu. Yine Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, eski milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Musa Çam ile bir dönem partide yöneticilik yapan Ayhan Baltacı aday oldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca genel sekreterlik yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Buğra Gökce de istifa edip İzmir Büyükşehir'e talip oldu.
ÇERÇİOĞLU'NU İSTİYOR
Özgür Özel'in ise İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği ifade edildi. Adı sık sık rüşvet skandallarına karışan Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor.
Çünkü, Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının bugünkü PM'de yine açıklanmayacağı belirtiliyor. Ancak Çerçioğlu'nun olası İzmir adaylığına hem parti örgütü içinden hem de İzmir'den büyük tepkiler var.
ADAYLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER
Bu arada Özel'in Çerçioğlu olmaz ise, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in desteklediği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i de düşündüğü kaydediliyor.
Ancak onun da Selçuk'taki 5 yıllık süreçte ciddi bir başarı hikayesinin olmaması kendisi için bir handikap olarak değerlendiriliyor.
Bu arada CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel'in de geçtiğimiz günlerde Manisa'da Özel ile yaptığı görüşmenin ardından adaylığı gündeme geldi.
Ancak onun da 73 yaşında olması parti yönetimindeki gençleşmeyle tezat oluşturması dikkat çekiyor. Abdül Batur'un da 25 yıldır belediye başkanlığı yapması, partideki değişim söylemi ile çelişki oluşturuyor.
Soyer'in yurt içi ve dışından lobi çalışması yaptığı belirtiliyor. Hem İmamoğlu hem de Özel'e yakın bir isim olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismine ise, en çok 5 yıllık Karşıyaka performansı üzerinden eleştiri yapılıyor. Aday adayı olduktan sonra hakkında ortaya çıkan bazı soruşturma ve inceleme haberleri nedeniyle bir miktar yıpranan Gökce'nin ismine ise, Özel'in onay vermediği kaydediliyor.
AÇIKLANMASI ŞUBAT'I BULABİLİR
Resmen aday adaylığı başvurusu yapan 9 isim ve ayrıca adı geçen 4 isim içinden hiçbiri favori olarak öne çıkamazken partinin İzmir adayının belirlenmesinin en sona kalması, hatta Şubat'ı bulması bekleniyor.
KRİZ İZMİR'LE SINIRLI DEĞİL
CHP'de yaşanan çıkmaz yalnızca İzmir ile sınırlı değil. Adana, Mersin, Aydın'da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceği, ancak yeniden aday gösterilecek başkanlar ile "ilçe belediye başkan adayları" konusunda anlaşmazlık yaşandığı için isimlerin açıklanmasının geciktiği iddia ediliyor.
Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor.
ADAYLARIN AÇIKLANMASI ERTELENDİ
İki isim bir türlü aynı isim üzerinde anlaşamadığı için PM toplantısına bu kentlerin dahil edilemeyeceği bildirildi. Aday konusunda bir birliğe varamayan CHP'de konuya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bugün açıklanması planlanan belediye başkan adaylarının açıklamasının erlendiğini duyurdu. Bu durumun sebebinin ise Yargıtay'ın Can Atalay kararı olduğunu bildirdi.
Özel, PM toplantısında adaylara ilişkin bir konunun ele alınmayacağının altını çizerek, önümüzdeki hafta içinde yeniden toplanacaklarını ve adayları duyuracaklarını ifade etti.
CHP'Lİ KAYNAK DOĞRULADI
Bu durum CHP'de yaşanan krizi tüm çıplaklığıyla tekrar gözler önüne serdi. CHP'deki bu iki başlı yönetime ilişkin konuşan CHP'li bir kaynak; "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi.
KENDİSİNİ 2028'E TAŞIYACAK ALT KADROYU KURUYOR
Milliyet'in haberine göre; CHP'li kaynak, İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olma arzusunun gerekçesine ilişkin de "Ekrem Bey'in bütün amacı 2028'e kendisini taşıyacak alt kadroyu kurmak. Çünkü cumhurbaşkanlığına aday" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin konuşan CHP'li bazı milletvekilleri de, yerel seçimlerde "değişimi" sürdürecek isimlerin aday olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz 'değişim' dedik. Şimdi bize değişimle yürüyecek, değişimi temsil edecek daha sonra kurultayda da bizim yanımızda yer alacak arkadaşlar lazım. Aksi takdirde olası bir başarısızlıkta kurultayda 'tuş' oluruz" değerlendirmesini yaptılar.
İSTANBUL'DA ÖZEL'E FIRSAT TANIMIYOR
Öte yandan İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten, Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı öğrenildi.
MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi de planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı gündeme geldi.
TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİNİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.
İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olan Özgür Özel ise zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak çıkış aramaya çalıştı.
İkili arasındaki gerilim Özgür Özel'in İBB'ye ziyaret gerçekleştirdiği gün kameralara yansıdı.
Özel basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.
Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarına da yansıdı. İki isim birlikte yaptıkları ziyaretlerden birbirlerini ezecek pozlar paylaştı.