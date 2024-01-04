Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Bahane olarak Can Atalay kararını gösterildi

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞES İ... Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz ' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kollarını sıvadı.

İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu 'nun eş genel başkan gibi davranmasından ise oldukça huzursuz.





Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.

Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de ise durum farklı Tunç Soyer gözden çıkarıldı.

İZMİR'DE ANKET VAR

Özgür Özel'in daha önce yaptığı "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.

ADAY ADAYI PATLAMASI

Özel ve İmamoğlu'nun mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığına sıcak bakmaması ve Özel'in "Soyer'in adaylığına yapılacak memnuniyet anketlerinin ardından karar vereceğiz" demesi üzerine İzmir'de aday adayı patlaması yaşandı.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra kurultay sürecinde değişime destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da aday oldu. Kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da aday adayı oldu. Yine Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, eski milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Musa Çam ile bir dönem partide yöneticilik yapan Ayhan Baltacı aday oldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca genel sekreterlik yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Buğra Gökce de istifa edip İzmir Büyükşehir'e talip oldu.



ÇERÇİOĞLU'NU İSTİYOR

Özgür Özel'in ise İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği ifade edildi. Adı sık sık rüşvet skandallarına karışan Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor.

Çünkü, Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının bugünkü PM'de yine açıklanmayacağı belirtiliyor. Ancak Çerçioğlu'nun olası İzmir adaylığına hem parti örgütü içinden hem de İzmir'den büyük tepkiler var.



ADAYLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Bu arada Özel'in Çerçioğlu olmaz ise, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in desteklediği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i de düşündüğü kaydediliyor.

Ancak onun da Selçuk'taki 5 yıllık süreçte ciddi bir başarı hikayesinin olmaması kendisi için bir handikap olarak değerlendiriliyor.

Bu arada CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel'in de geçtiğimiz günlerde Manisa'da Özel ile yaptığı görüşmenin ardından adaylığı gündeme geldi.

Ancak onun da 73 yaşında olması parti yönetimindeki gençleşmeyle tezat oluşturması dikkat çekiyor. Abdül Batur'un da 25 yıldır belediye başkanlığı yapması, partideki değişim söylemi ile çelişki oluşturuyor.

Soyer'in yurt içi ve dışından lobi çalışması yaptığı belirtiliyor. Hem İmamoğlu hem de Özel'e yakın bir isim olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismine ise, en çok 5 yıllık Karşıyaka performansı üzerinden eleştiri yapılıyor. Aday adayı olduktan sonra hakkında ortaya çıkan bazı soruşturma ve inceleme haberleri nedeniyle bir miktar yıpranan Gökce'nin ismine ise, Özel'in onay vermediği kaydediliyor.

AÇIKLANMASI ŞUBAT'I BULABİLİR

Resmen aday adaylığı başvurusu yapan 9 isim ve ayrıca adı geçen 4 isim içinden hiçbiri favori olarak öne çıkamazken partinin İzmir adayının belirlenmesinin en sona kalması, hatta Şubat'ı bulması bekleniyor.