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Deniz ulaşımına sis engeli: Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika haberi! Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:53
Deniz ulaşımına sis engeli: Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

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